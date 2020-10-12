В Киргизии возобновили работу SWIFT

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Нацбанк Киргизии отменил введённый на фоне беспорядков запрет на трансграничные финансовые операции по системе SWIFT.
В Киргизии возобновили работу SWIFT
  • Reuters

«Национальным банком 12 октября 2020 года принято решение об осуществлении трансграничных операций по системе SWIFT и альтернативным каналам связи», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы финансового регулятора Киргизии.

Также с 09:00 (06:00 мск) 13 октября коммерческими банками будет осуществляться приём всех входящих платежей в пользу коммерческих банков Киргизии и их клиентов.

Ранее Национальный банк Киргизии рекомендовал финансовым учреждениям возобновить работу с 8 октября.

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