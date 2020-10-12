В Киргизии возобновили работу SWIFT

Нацбанк Киргизии отменил введённый на фоне беспорядков запрет на трансграничные финансовые операции по системе SWIFT.

«Национальным банком 12 октября 2020 года принято решение об осуществлении трансграничных операций по системе SWIFT и альтернативным каналам связи», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы финансового регулятора Киргизии.

Также с 09:00 (06:00 мск) 13 октября коммерческими банками будет осуществляться приём всех входящих платежей в пользу коммерческих банков Киргизии и их клиентов.

Ранее Национальный банк Киргизии рекомендовал финансовым учреждениям возобновить работу с 8 октября.