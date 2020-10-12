В МИД Франции осудили нарушения режима прекращения огня в Карабахе
- РИА Новости
«Мы осуждаем продолжение насилия, с какой бы стороны оно ни шло, и призываем стороны положить этому конец», — цитирует ТАСС представителя ведомства.
Он подчеркнул, что Франция приветствовала гуманитарное прекращение огня, вступившее в силу 10 октября.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что договорённости о прекращении огня в Нагорном Карабахе, достигнутые в Москве, соблюдаются не в полной мере.
Он также отметил, что затягивать с возобновлением политического переговорного процесса по Нагорному Карабаху неправильно.