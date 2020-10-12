В МИД Франции осудили нарушения режима прекращения огня в Карабахе

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Власти Франции осуждают нарушение договорённостей о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Об этом заявили во французском МИД.
В МИД Франции осудили нарушения режима прекращения огня в Карабахе
  • РИА Новости

«Мы осуждаем продолжение насилия, с какой бы стороны оно ни шло, и призываем стороны положить этому конец», — цитирует ТАСС представителя ведомства.

Он подчеркнул, что Франция приветствовала гуманитарное прекращение огня, вступившее в силу 10 октября.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что договорённости о прекращении огня в Нагорном Карабахе, достигнутые в Москве, соблюдаются не в полной мере.

Он также отметил, что затягивать с возобновлением политического переговорного процесса по Нагорному Карабаху неправильно.

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