МИД пообещал ответить на выдворение из Латвии россиянина Норвинда

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Выдворение из Латвии 75-летнего гражданина России Владимира Норвинда является провокацией и не будет оставлено без последствий. Об этом говорится в комментарии официального представителя российского МИД Марии Захаровой.
МИД пообещал ответить на выдворение из Латвии россиянина Норвинда
  • РИА Новости

«Вызывает крайнее возмущение расправа, учинённая в Риге над пожилым больным человеком. Налицо попрание всех общепринятых морально-этических и гуманитарных норм», — отмечается в комментарии на сайте ведомства.

Захарова назвала очевидным, что «зацикленные на русофобии» латвийские власти, «крайне предвзято воспринимающие попытки русскоязычной диаспоры отстаивать своё право на сохранение исторической памяти», готовы использовать любые способы для «силового подавления инакомыслия и нелояльности в обществе».

По её словам, эта «провокационная акция» наглядно показала «бесчеловечную жестокость латышского национализма».

«В Риге могут быть уверены, что этот инцидент без последствий оставлен не будет», — подчеркнула она.

Ранее посольство России выразило решительный протест в связи с депортацией из Латвии бывшего председателя Общелатвийского общества военных пенсионеров Владимира Норвинда.

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