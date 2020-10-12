МИД ДНР назвал дату заседания контактной группы по Донбассу

Трёхсторонняя контактная группа по Донбассу проведёт заседание 14 октября в формате видеоконференции.

Об этом информирует Министерство иностранных дел самопровозглашённой Донецкой народной республики в своём Telegram-канале.

«В среду, 14 октября, состоится видеоконференция контактной группы», — цитирует сообщение ТАСС.

Также уточняется, что 13 октября будут проведены в формате видеоконференции заседания профильных подгрупп по безопасности, политическим, экономическим и гуманитарным вопросам.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил Витольда Фокина с поста первого замглавы украинской делегации в трёхсторонней контактной группе.