МИД ДНР назвал дату заседания контактной группы по Донбассу

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Трёхсторонняя контактная группа по Донбассу проведёт заседание 14 октября в формате видеоконференции.
МИД ДНР назвал дату заседания контактной группы по Донбассу
  • РИА Новости

Об этом информирует Министерство иностранных дел самопровозглашённой Донецкой народной республики в своём Telegram-канале.

«В среду, 14 октября, состоится видеоконференция контактной группы», — цитирует сообщение ТАСС.

Также уточняется, что 13 октября будут проведены в формате видеоконференции заседания профильных подгрупп по безопасности, политическим, экономическим и гуманитарным вопросам.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил Витольда Фокина с поста первого замглавы украинской делегации в трёхсторонней контактной группе.

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