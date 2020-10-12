МИД ДНР назвал дату заседания контактной группы по Донбассу
- РИА Новости
Об этом информирует Министерство иностранных дел самопровозглашённой Донецкой народной республики в своём Telegram-канале.
«В среду, 14 октября, состоится видеоконференция контактной группы», — цитирует сообщение ТАСС.
Также уточняется, что 13 октября будут проведены в формате видеоконференции заседания профильных подгрупп по безопасности, политическим, экономическим и гуманитарным вопросам.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил Витольда Фокина с поста первого замглавы украинской делегации в трёхсторонней контактной группе.