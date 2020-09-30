Зеленский уволил Фокина с поста замглавы делегации по Донбассу

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Президент Украины Владимир Зеленский уволил Витольда Фокина с поста первого замглавы украинской делегации в трёхсторонней контактной группе.
Зеленский уволил Фокина с поста замглавы делегации по Донбассу
  • © president.gov.ua

«Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ относительно вопросов делегации Украины для участия в трёхсторонней контактной группе. Этим документом Витольд Фокин выведен из состава делегации Украины в ТКГ и освобождён от исполнения обязанностей первого заместителя главы делегации», — сообщает офис президента Украины.

Ранее Фокин в интервью изданию «СТРАНА.ua» заявил, что принятие особого статуса Донбасса «не может не привести» к миру. Также он отметил, что выступает за всеобщую амнистию. Кроме того, он заявил, что не видит признаков того, что в Донбассе идёт война Украины с Россией. Фокин позднее заявил, что готов покинуть свой пост, если его предложения не будут восприняты.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал слова Фокина провокационными, а его мерзавцем. В офисе Зеленского заявили, что слова Фокина — это его личное мнение, которое не может считаться официальной позицией Украины. 

Подробнее о ситуации — в материале RT.

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