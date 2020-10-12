Зеленский встретился с Дудой

В Киеве состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с польским коллегой Анджеем Дудой.

Как сообщает PAP, Дуда и Зеленский заявили о необходимости «восстановления международно признанных границ Украины» и сохранения санкций против России.

В ходе встречи лидеры двух стран, по словам Зеленского, обсудили также вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Украинский президент также выразил надежду на поддержку польской стороны «в процессе реализации стратегической цели Украины — членства в ЕС — в 2025 году, когда Польша будет главенствовать в Совете Европы».

Подробнее о визите Дуды в Киев — в материале RT.