Зеленский встретился с Дудой

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В Киеве состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с польским коллегой Анджеем Дудой.
Зеленский встретился с Дудой
  • Reuters

Как сообщает PAP, Дуда и Зеленский заявили о необходимости «восстановления международно признанных границ Украины» и сохранения санкций против России.

В ходе встречи лидеры двух стран, по словам Зеленского, обсудили также вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Украинский президент также выразил надежду на поддержку польской стороны «в процессе реализации стратегической цели Украины — членства в ЕС — в 2025 году, когда Польша будет главенствовать в Совете Европы».

Подробнее о визите Дуды в Киев — в материале RT.

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