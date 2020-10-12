В ЕС заявили о легитимности власти Жээнбекова

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Евросоюз признаёт власть действующего президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова. Об этом говорится в послании верховного комиссара ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля.
В ЕС заявили о легитимности власти Жээнбекова
  • © Александр Астафьев
  • РИА Новости

«Европейский союз признаёт президента Киргизской Республики Сооронбая Жээнбекова единственным конституционным авторитетом, а также легитимным институтом в стране. ЕС полагается на его лидерство, а также на то, что стабильность в Киргизии будет достигнута путём мирного диалога», — говорится в послании.

Боррель выразил надежду на то, что у президента страны имеется достаточно сил и механизмов для мирного урегулирования сложившейся ситуации.

Кроме того, Евросоюз выразил готовность оказать Жээнбекову помощь в организации повторных парламентских выборов.

Ранее Жээнбеков повторно ввёл режим чрезвычайного положения на территории Бишкека. 

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