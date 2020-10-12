Додон рассказал о сроках проведения парламентских выборов в Молдавии

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что досрочные парламентские выборы нужно провести в конце весны или начале лета.

«Выборы нужно проводить во второй половине весны или в начале лета, когда мы справимся с коронавирусом. После президентских выборов мы соберёмся с партиями, обсудим, есть ли возможность поддержать это правительство до лета, чтобы провести досрочные выборы парламента в спокойной обстановке», — заявил он в беседе с РИА Новости.

По его словам, депутаты могут не согласиться. В такой ситуации парламент необходимо распустить раньше, поскольку сформировать новое правительство не представляется возможным из-за отсутствия стабильного правящего большинства.

Ранее сообщалось, что Додон зарегистрирован кандидатом в президенты Молдавии на предстоящих 1 ноября выборах.