Додон рассказал о сроках проведения парламентских выборов в Молдавии

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Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что досрочные парламентские выборы нужно провести в конце весны или начале лета.
Додон рассказал о сроках проведения парламентских выборов в Молдавии
  • РИА Новости

«Выборы нужно проводить во второй половине весны или в начале лета, когда мы справимся с коронавирусом. После президентских выборов мы соберёмся с партиями, обсудим, есть ли возможность поддержать это правительство до лета, чтобы провести досрочные выборы парламента в спокойной обстановке», — заявил он в беседе с РИА Новости.

По его словам, депутаты могут не согласиться. В такой ситуации парламент необходимо распустить раньше, поскольку сформировать новое правительство не представляется возможным из-за отсутствия стабильного правящего большинства.

Ранее сообщалось, что Додон зарегистрирован кандидатом в президенты Молдавии на предстоящих 1 ноября выборах.

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