Додон зарегистрирован кандидатом в президенты Молдавии

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Действующий молдавский лидер Игорь Додон зарегистрирован кандидатом в президенты Молдавии на предстоящих 1 ноября выборах, заявил председатель ЦИК республики Дорин Чимил.
Додон зарегистрирован кандидатом в президенты Молдавии
  • РИА Новости

«За проголосовали восемь членов (ЦИК. — RT), один воздержался», — цитирует его ТАСС.

Кроме того, в качестве кандидатов в президенты Молдавии зарегистрированы лидер «Нашей партии» мэр города Бельцы Ренато Усатый, глава партии «Платформа «Достоинство и правда» Андрей Нэстасе, а также Тудор Делиу от Либерал-демократической партии Молдавии.

Процесс приёма документов от кандидатов завершится 1 октября.

Ранее российский лидер Владимир Путин пожелал Додону успехов на предстоящих президентских выборах в Молдавии.

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