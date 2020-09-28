Додон зарегистрирован кандидатом в президенты Молдавии
- РИА Новости
«За проголосовали восемь членов (ЦИК. — RT), один воздержался», — цитирует его ТАСС.
Кроме того, в качестве кандидатов в президенты Молдавии зарегистрированы лидер «Нашей партии» мэр города Бельцы Ренато Усатый, глава партии «Платформа «Достоинство и правда» Андрей Нэстасе, а также Тудор Делиу от Либерал-демократической партии Молдавии.
Процесс приёма документов от кандидатов завершится 1 октября.
Ранее российский лидер Владимир Путин пожелал Додону успехов на предстоящих президентских выборах в Молдавии.