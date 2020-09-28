Путин и Додон провели переговоры

Президенты России и Молдавии Владимир Путин и Игорь Додон провели рабочую встречу в формате видеосвязи. Кадры со встречи распространил телеканал «Россия 24».

Путин рассказал, что Россия по просьбе Додона поставила Молдавии 15 тыс. тест-систем на коронавирус.

Он добавил, что Москва готова и дальше работать с Молдавией в рамках борьбы с COVID-19.

Также Путин сообщил, что Россия направит сельхозпредприятиям Молдавии, пострадавшим из-за засухи, гуманитарную помощь.

«По вашей просьбе мы сформировали необходимые средства в виде гуманитарной помощи (это в общем объёме до полмиллиарда рублей), для того чтобы поставить вам для сельхозпредприятий, которые наиболее пострадали, дизельное топливо», — рассказал президент.

Кроме того, российский лидер пожелал Додону успехов на предстоящих президентских выборах в Молдавии.

В свою очередь Додон отметил, что Молдавии и России за последние годы удалось практически вернуть стратегическое партнёрство на всех уровнях. Он также рассказал, что Молдавия пострадала из-за ситуаций с коронавирусом и засухой, и выразил благодарность России за помощь.

Ранее Додон сообщил, что в октябре состоится заседание молдавско-российской межправительственной комиссии.