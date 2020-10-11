Наблюдатели МПА СНГ оценили выборы президента Таджикистана

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Группа международных наблюдателей Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ отметила высокий уровень организации выборов президента Таджикистана.
Наблюдатели МПА СНГ оценили выборы президента Таджикистана
  • Reuters

«Состоялось заседание группы наблюдателей МПА, где мы подписали заключение, в котором отметили, что выборы президента Таджикистана прошли на высоком организационном уровне», — приводит ТАСС слова координатора группы наблюдателей МПА СНГ, российского сенатора Олега Мельниченко.

Он уточнил, что президентские выборы прошли «в соответствии требованием национального законодательства и мировыми стандартами в проведении такого рода мероприятий».

Ранее в Таджикистане завершились президентские выборы, результаты будут объявлены в понедельник, 12 октября.

По данным ЦИК, явка избирателей превысила 70%.

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