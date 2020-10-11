Наблюдатели МПА СНГ оценили выборы президента Таджикистана
- Reuters
«Состоялось заседание группы наблюдателей МПА, где мы подписали заключение, в котором отметили, что выборы президента Таджикистана прошли на высоком организационном уровне», — приводит ТАСС слова координатора группы наблюдателей МПА СНГ, российского сенатора Олега Мельниченко.
Он уточнил, что президентские выборы прошли «в соответствии требованием национального законодательства и мировыми стандартами в проведении такого рода мероприятий».
Ранее в Таджикистане завершились президентские выборы, результаты будут объявлены в понедельник, 12 октября.
По данным ЦИК, явка избирателей превысила 70%.