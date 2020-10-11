В Таджикистане завершились президентские выборы

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В Таджикистане завершились президентские выборы, результаты будут объявлены в понедельник, 12 октября.
В Таджикистане завершились президентские выборы
  • Reuters

«Выборы прошли свободно и демократично, в соответствии с законами Республики Таджикистан, при высокой активности граждан. Жалоб и нарушений зарегистрировано не было», — приводит РИА Новости слова председателя республиканского центризбиркома Бахтиера Худоерзода.

По его словам, итоги выборов огласят около 10:00 (08:00 мск) в понедельник.

По последним данным, явка на президентские выборы составила более 70%. За пост президента боролись пять кандидатов.

Ранее в Центральной комиссии по выборам и референдумам Таджикистана признали президентские выборы, прошедшие в стране, состоявшимися.

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