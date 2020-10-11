В Минске привлекли к ответственности порядка 3 тысяч участников протестов

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В Минске с начала несанкционированных акций протеста привлечены к административной ответственности порядка 3 тыс. человек. Об этом в эфире СТВ заявил прокурор белорусской столицы Олег Лаврухин.
В Минске привлекли к ответственности порядка 3 тысяч участников протестов
  • Reuters

«Мы можем говорить, что сегодня уже привлечены к ответственности только по городу Минску, к административной ответственности, за весь этот период около 3 тыс. человек», — приводит его слова РИА Новости.

По его словам, две трети нарушителей получили наказание в виде ареста, остальные — административные штрафы.

Ранее в ГУВД Минска сообщили, что в ходе несанкционированных акций 11 октября были задержаны несколько десятков протестующих.

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