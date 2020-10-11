В Ереване сообщили детали визита главы МИД Армении в Москву

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Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян в рамках готовящегося визита в Москву встретится с сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря МИД республики Анну Нагдалян.
В Ереване сообщили детали визита главы МИД Армении в Москву
  • © Xinhua
  • globallookpress.com

«Министр в ходе визита в Москву встретится с сопредседателями Минской группы ОБСЕ», — заявила она.

Ранее посол Армении в Москве Вардан Тоганян сообщил, что глава МИД республики прилетит в российскую столицу 12 октября.

По словам посла, о визите было объявлено ещё на прошлой неделе.

10 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонные разговоры с коллегами из Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Зограбом Мнацаканяном. В ходе переговоров они подтвердили приверженность договорённостям о прекращении огня.

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