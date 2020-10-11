В Ереване сообщили детали визита главы МИД Армении в Москву
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«Министр в ходе визита в Москву встретится с сопредседателями Минской группы ОБСЕ», — заявила она.
Ранее посол Армении в Москве Вардан Тоганян сообщил, что глава МИД республики прилетит в российскую столицу 12 октября.
По словам посла, о визите было объявлено ещё на прошлой неделе.
10 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонные разговоры с коллегами из Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Зограбом Мнацаканяном. В ходе переговоров они подтвердили приверженность договорённостям о прекращении огня.