В Ереване сообщили детали визита главы МИД Армении в Москву

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян в рамках готовящегося визита в Москву встретится с сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря МИД республики Анну Нагдалян.

«Министр в ходе визита в Москву встретится с сопредседателями Минской группы ОБСЕ», — заявила она.

Ранее посол Армении в Москве Вардан Тоганян сообщил, что глава МИД республики прилетит в российскую столицу 12 октября.

По словам посла, о визите было объявлено ещё на прошлой неделе.

10 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонные разговоры с коллегами из Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Зограбом Мнацаканяном. В ходе переговоров они подтвердили приверженность договорённостям о прекращении огня.