В ГУВД Минска опровергли применение газа против протестующих
- Reuters
Информация о применении газа против протестующих появилась в ряде Telegram-каналов.
«Со стороны милиции газ не применялся», — заявила Ганусевич.
Также она заявила, что ГУВД не подтверждает применение светошумовых гранат в отношении протестующих.
По её словам, в числе задержанных на акции протеста в Минске более десяти человек.
В свою очередь ТАСС сообщил, что в центре города у стелы «Минск — город-герой» начались столкновения протестующих с сотрудниками силовых ведомств. По данным агентства, силовиками были применены светошумовые гранаты.
Ранее МВД предупредило об ограничении движения транспорта в Минске на фоне ожидающейся акции протеста.