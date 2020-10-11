В ГУВД Минска опровергли применение газа против протестующих

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Сотрудники милиции не применяли газ в отношении протестующих в центре белорусской столицы. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на официального представителя ГУВД Мингорисполкома Наталью Ганусевич.
В ГУВД Минска опровергли применение газа против протестующих
  • Reuters

Информация о применении газа против протестующих появилась в ряде Telegram-каналов. 

«Со стороны милиции газ не применялся», — заявила Ганусевич.

Также она заявила, что ГУВД не подтверждает применение светошумовых гранат в отношении протестующих.

По её словам, в числе задержанных на акции протеста в Минске более десяти человек.

В свою очередь ТАСС сообщил, что в центре города у стелы «Минск — город-герой» начались столкновения протестующих с сотрудниками силовых ведомств. По данным агентства, силовиками были применены светошумовые гранаты.

Ранее МВД предупредило об ограничении движения транспорта в Минске на фоне ожидающейся акции протеста.

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