Явка на выборы президента Таджикистана за первые три часа составила 20%

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Член Центральной комиссии по выборам и референдумам Таджикистана Махфират Хидирзода заявила, что явка на президентские выборы в стране за первые три часа голосования составила 20,7%.
Явка на выборы президента Таджикистана за первые три часа составила 20%
  • Reuters
  • © Nozim Kalandarov

«По данным Центризбиркома, за первые три часа голосования к 09:00 (07:00 мск) на всех 3375 избирательных участках республики проголосовали 1 023 430 избирателей, что составило 20,7% от количества внесённых в список избирателей», — цитирует её ТАСС.

По её словам, в стране созданы все условия для проведения свободных и прозрачных выборов.

Ранее сообщалось, что в 06:00 (04:00 мск) в Таджикистане началось голосование на выборах президента.

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