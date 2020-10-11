Явка на выборы президента Таджикистана за первые три часа составила 20%
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«По данным Центризбиркома, за первые три часа голосования к 09:00 (07:00 мск) на всех 3375 избирательных участках республики проголосовали 1 023 430 избирателей, что составило 20,7% от количества внесённых в список избирателей», — цитирует её ТАСС.
По её словам, в стране созданы все условия для проведения свободных и прозрачных выборов.
Ранее сообщалось, что в 06:00 (04:00 мск) в Таджикистане началось голосование на выборах президента.