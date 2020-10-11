В Таджикистане начались президентские выборы
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ЦИК страны.
За пределами страны будут работать 39 избирательных участков, в том числе пять — в России.
На пост главы государства претендуют пять кандидатов — действующий президент Эмомали Рахмон, выдвинутый Федерацией независимых профсоюзов, Союзом молодёжи и Народной демократической партией Таджикистана, Рустам Латифзода от аграриев, Абдухалим Гаффорзода от социалистов, Рустам Рахматзода от Партии экономических реформ Таджикистана и Миродж Абдуллоев от коммунистов.
Также уточняется, что за ходом выборов будут следить наблюдатели от СНГ, ШОС и ОДКБ.
Ранее ЦИК Таджикистана зарегистрировала кандидатов в президенты страны.