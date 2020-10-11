В Таджикистане начались президентские выборы

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В Таджикистане началось голосование на выборах президента. В 06:00 по местному времени (04:00 мск) по всей стране открылись 3 375 участков.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ЦИК страны.

За пределами страны будут работать 39 избирательных участков, в том числе пять — в России. 

На пост главы государства претендуют пять кандидатов — действующий президент Эмомали Рахмон, выдвинутый Федерацией независимых профсоюзов, Союзом молодёжи и Народной демократической партией Таджикистана, Рустам Латифзода от аграриев, Абдухалим Гаффорзода от социалистов, Рустам Рахматзода от Партии экономических реформ Таджикистана и Миродж Абдуллоев от коммунистов.

Также уточняется, что за ходом выборов будут следить наблюдатели от СНГ, ШОС и ОДКБ. 

Ранее ЦИК Таджикистана зарегистрировала кандидатов в президенты страны. 

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