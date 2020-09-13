ЦИК Таджикистана зарегистрировала кандидатов на выборы президента

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Центральная комиссия по выборам и референдумам Таджикистана зарегистрировала кандидатов в президенты страны. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК Таджикистана.
ЦИК Таджикистана зарегистрировала кандидатов на выборы президента
  • Reuters

«ЦИК зарегистрировала выдвинутых кандидатов на пост президента страны: Рустама Латифзода — от Аграрной партии, Абдухалима Гаффорзода — от Социалистической партии, Эмомали Рахмона — от Федерации независимых профсоюзов, Союза молодёжи и Народно-демократической партии», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы.

Также на участие в выборах президента были зарегистрированы Рустам Рахматзода — от Партии экономических реформ и Мироджа Абдуллоев — от Коммунистической партии Таджикистана.

Ранее сообщалось, что выборы президента Таджикистана назначены на 11 октября.

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