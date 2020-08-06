Выборы президента Таджикистана пройдут 11 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на аппарат председателя верхней палаты парламента.

«Выборы президента Таджикистана назначены на 11 октября текущего года», — цитирует РИА Новости сообщение аппарата.

Отмечается, что данное решение было принято на совместном заседании двух палат парламента страны.

Уточняется, что дата была предложена первым вице-спикером нижней палаты парламента Махамадали Ватанзодой.

Ранее Всемирный банк выделил Таджикистану грант в $132 млн на расширение трансграничной торговли и улучшение транспортного сообщения.