Выборы президента Таджикистана назначены на 11 октября
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«Выборы президента Таджикистана назначены на 11 октября текущего года», — цитирует РИА Новости сообщение аппарата.
Отмечается, что данное решение было принято на совместном заседании двух палат парламента страны.
Уточняется, что дата была предложена первым вице-спикером нижней палаты парламента Махамадали Ватанзодой.
Ранее Всемирный банк выделил Таджикистану грант в $132 млн на расширение трансграничной торговли и улучшение транспортного сообщения.