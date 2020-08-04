Всемирный банк выделил Таджикистану грант в $132 млн

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Всемирный банк выделил Таджикистану грант в $132 миллиона на расширение трансграничной торговли и улучшение транспортного сообщения.
Всемирный банк выделил Таджикистану грант в $132 млн
  • © Win McNamee/Getty Images

«Всемирный банк утвердил грантовое финансирование в $132 миллиона для четвертой фазы «Программы улучшения дорожных путей сообщения в Центральной Азии», — приводит РИА Новости слова пресс-секретаря представительства Всемирного банка в Душанбе Нигины Алиевой.

Она отметила, что средства пойдут на повышение устойчивости и безопасности дорожной инфраструктуры в Согдийской области на севере страны и Горно-Бадахшанской автономной области на юго-востоке республики.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия (ЕК) намерена выделить €2,9 млн на поддержку работы организаций гражданского общества в Таджикистане. Об этом говорится в описании тендера, с которым ознакомился RT.

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