Берлин призвал Баку и Ереван начать переговоры

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Германия приветствует договорённость между Арменией и Азербайджаном о прекращении огня в Нагорном Карабахе и призывает обе стороны соблюдать этот режим и любой ценой избегать новых жертв.
Берлин призвал Баку и Ереван начать переговоры
  • РИА Новости

«Мы приветствуем заявленную готовность обеих стран начать содержательные переговоры при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ и на основе основных принципов урегулирования конфликта. Мы призываем Армению и Азербайджан интенсивно работать над мирным и прочным урегулированием конфликта», — заявили в германском Министерстве иностранных дел.

10 октября в 12:00 (11:00 мск) по местному времени в Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня. Об этом ранее договорились армянская и азербайджанская стороны по итогам встречи в Москве.

Австрия поприветствовала договорённость Армении и Азербайджана.

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