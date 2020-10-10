Берлин призвал Баку и Ереван начать переговоры
- РИА Новости
«Мы приветствуем заявленную готовность обеих стран начать содержательные переговоры при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ и на основе основных принципов урегулирования конфликта. Мы призываем Армению и Азербайджан интенсивно работать над мирным и прочным урегулированием конфликта», — заявили в германском Министерстве иностранных дел.
10 октября в 12:00 (11:00 мск) по местному времени в Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня. Об этом ранее договорились армянская и азербайджанская стороны по итогам встречи в Москве.
Австрия поприветствовала договорённость Армении и Азербайджана.