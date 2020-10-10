На Украине за сутки выявили 5728 случаев коронавируса

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На Украине за сутки выявили 5728 новых заболевших коронавирусной инфекцией. При этом скончались ещё 108 пациентов с COVID-19, что стало новым суточным антирекордом в стране.
На Украине за сутки выявили 5728 случаев коронавируса
  • Reuters
  • © Gleb Garanich

Об этом в ходе брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

«За минувшие сутки на Украине заболели 5728 человек, среди которых 311 детей и 203 медработника... скончались от инфекции 108 человек, что стало антирекордом», — сказал он.

Помимо этого, за сутки на Украине госпитализировали рекордное количество человек с коронавирусом — 990.

Всего в стране зафиксировано 256 266 случаев COVID-19 и 4887 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом.

Ранее депутат украинской партии «Слуга народа» Александр Качура заявил, что Украина должна закупить вакцину от коронавирусной инфекции российского производства, если она докажет свою эффективность.

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