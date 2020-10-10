Встреча глав МИД Армении, России и Азербайджана длится семь часов

Проходящие в Москве переговоры министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана Сергея Лаврова, Зограба Мнацаканяна и Джейхуна Байрамова по ситуации в Нагорном Карабахе длятся семь часов.

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Об этом сообщает РИА Новости. Отмечается, что встреча проходит в закрытом формате. Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова проинформировала о начале переговоров.