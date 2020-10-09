В Москве началась встреча глав МИД России, Азербайджана и Армении

Министры иностранных дел России, Армении и Азербайджана Сергей Лавров, Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов начали в Москве переговоры по ситуации в Нагорном Карабахе.

РИА Новости

Об этом сообщает официальный представитель российского МИД Мария Захарова на своей странице в Facebook. Ранее в МИД России подтвердили переговоры с Ереваном и Баку 9 октября.