В Москве началась встреча глав МИД России, Азербайджана и Армении
Министры иностранных дел России, Армении и Азербайджана Сергей Лавров, Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов начали в Москве переговоры по ситуации в Нагорном Карабахе.
- РИА Новости
Об этом сообщает официальный представитель российского МИД Мария Захарова на своей странице в Facebook.
Ранее в МИД России подтвердили переговоры с Ереваном и Баку 9 октября.
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