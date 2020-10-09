У 34 сотрудников ЦИК Украины выявили коронавирус

У 34 сотрудников Центральной избирательной комиссии Украины выявили коронавирусную инфекцию COVID-19, при этом до местных выборов в стране осталось чуть больше двух недель.

РИА Новости

Об этом говорится на странице ЦИК в Facebook. «В ЦИК подтверждено 34 случая заболевания коронавирусом. 71 из 281 работника сейчас на больничном. Многие из них продолжают работать дистанционно... Учитывая сложность избирательного процесса, отмечаем, что продолжаем работать, чтобы обеспечить надлежащую подготовку и проведение выборов», — указывается в заявлении. Ранее сообщалось, что число выявленных случаев коронавируса на Украине достигло 250 538.