На Украине выявили 5804 новых случая коронавируса за сутки

На Украине выявили 5804 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки.

Об этом информирует Интерфакс-Украина со ссылкой на систему мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Отмечается, что число инфицированных «с начала пандемии составило на утро пятницы 250 538 человека, умерли от COVID-19 с начала пандемии 4779 человек, выздоровели —110 650».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на сотрудничество с Европейским союзом по вакцине от коронавирусной инфекции COVID-19.