В Молдавии за сутки выявили более 900 новых случаев коронавируса

В Молдавии за сутки подтвердили 918 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, общее число заболевших — 60 833.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

«Сегодня (9 октября. — RT) в Молдавии было зарегистрировано ещё 918 новых случаев инфицирования коронавирусом… Общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 60 833», — сказали в ведомстве.

Уточняется, что всего в стране от коронавирусной инфекции вылечились 43 489 человек, 1442 пациента с COVID-19 скончались.

В июне молдавский президент Игорь Додон принял решение привлечь военных к поддержанию порядка в стране из-за ситуации с коронавирусом.

В июле ФАН передавало, что заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ имени И.М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико назвал сложной ситуацию с COVID-19 в мире.