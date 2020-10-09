Минобороны Армении заявило о новом ракетном обстреле Степанакерта

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В Министерстве обороны Армении заявили об очередном ракетном обстреле Степанакерта в Нагорном Карабахе.

Как написал в Facebook представитель армянского Минобороны Арцрун Ованнисян, «по Степанакерту вновь нанесён ракетный удар».

Азербайджанское Минобороны, в свою очередь, заявило об уничтожении «баллистической ракеты, выпущенной с территории Армении».

«Баллистическая цель, выпущенная с территории Армении в направлении Мингячевира, была обнаружена системами ПВО Азербайджана и уничтожена на высоте более 20 км», — цитирует ТАСС военное ведомство.

Ранее главы МИД России, Армении и Азербайджана Сергей Лавров, Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов начали в Москве переговоры по ситуации в Нагорном Карабахе.

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