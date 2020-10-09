Президент Киргизии обсудил с начальником Генштаба ситуацию в стране
- РИА Новости
«Глава государства отметил, что основной задачей на данный момент является обеспечение безопасности жителей города Бишкек и общественного порядка в столице страны», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента страны.
Он сообщил, что подписал указ о введении в Бишкеке режима чрезвычайного положения.
«Исходя из сложившейся ситуации, мы обязаны срочно взять ситуацию под контроль и укрепить мир», — заявил Жээнбеков.
Как отмечается в сообщении, Жээнбеков добавил, что, «помимо политических призывов, звучат призывы, направленные на раскол общества».
«Горожане и наши соотечественники не должны становиться жертвами политических страстей безответственных политиков. Для этого я, как глава государства, приложу все усилия, исходя из своих конституционных прав, чтобы обеспечить мирную жизнь людей и целостность страны. Уверен, что меня поддержат все разумные силы страны», — заявил президент.
Ранее сообщалось, что Жээнбеков подписал указ о введении режима ЧП на территории города Бишкек.