Президент Киргизии обсудил с начальником Генштаба ситуацию в стране

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Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков посетил Генеральный штаб вооружённых сил страны, где обсудил с начальником ведомства Таалайбеком Омуралиевым ситуацию в Киргизии.
Президент Киргизии обсудил с начальником Генштаба ситуацию в стране
  • РИА Новости

«Глава государства отметил, что основной задачей на данный момент является обеспечение безопасности жителей города Бишкек и общественного порядка в столице страны», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента страны.

Он сообщил, что подписал указ о введении в Бишкеке режима чрезвычайного положения.

«Исходя из сложившейся ситуации, мы обязаны срочно взять ситуацию под контроль и укрепить мир», — заявил Жээнбеков.

Как отмечается в сообщении, Жээнбеков добавил, что, «помимо политических призывов, звучат призывы, направленные на раскол общества». 

«Горожане и наши соотечественники не должны становиться жертвами политических страстей безответственных политиков. Для этого я, как глава государства, приложу все усилия, исходя из своих конституционных прав, чтобы обеспечить мирную жизнь людей и целостность страны. Уверен, что меня поддержат все разумные силы страны», — заявил президент.

Ранее сообщалось, что Жээнбеков подписал указ о введении режима ЧП на территории города Бишкек.

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