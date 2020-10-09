Лукашенко поручил провести кадровые перестановки в вузах
- РИА Новости
Об этом информирует БЕЛТА.
«Поведение части студентов показывает их, мягко говоря, небрежное отношение к высшему образованию», — заявил президент страны.
По словам Лукашенко, это может привести к утрате ценности высшего образования как значимой социальной ступени.
Президент Белоруссии добавил, что ректоры вузов «недорабатывают».
«В ближайшее время, в течение недели, мы должны решить кадровую проблему по таким вузам», — сказал он.
В сентябре Лукашенко заявил о необходимости проведения перерегистрации политических партий в республике.