Лукашенко поручил провести кадровые перестановки в вузах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поведение части студентов показывает их небрежное отношение к высшему образованию, в связи с чем необходимо решить кадровую проблему по этим вузам.

Об этом информирует БЕЛТА.

«Поведение части студентов показывает их, мягко говоря, небрежное отношение к высшему образованию», — заявил президент страны.

По словам Лукашенко, это может привести к утрате ценности высшего образования как значимой социальной ступени.

Президент Белоруссии добавил, что ректоры вузов «недорабатывают».

«В ближайшее время, в течение недели, мы должны решить кадровую проблему по таким вузам», — сказал он.

В сентябре Лукашенко заявил о необходимости проведения перерегистрации политических партий в республике.