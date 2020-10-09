Премьер-министр России прибыл в Ереван
- РИА Новости
Об этом сообщило РИА Новости.
По данным правительства России, в ходе заседания межправсовета планируется рассмотреть проект стратегии развития ЕАЭС до 2025 года. Также стороны планируют обсудить вопросы регулирования интернет-торговли, маркировку отдельных видов товаров и формирование бюджета союза на 2021 год.
Отмечается, что планируется обсудить и санитарно-эпидемиологическую ситуацию в ЕАЭС.
Заседание станет 24-м по счёту с начала работы Евразийского экономического союза и пятым — в 2020 году.