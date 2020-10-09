Премьер-министр России прибыл в Ереван

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Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Ереван, где 9 октября состоится заседание Евразийского межправительственного совета.
Премьер-министр России прибыл в Ереван
  • РИА Новости

Об этом сообщило РИА Новости

По данным правительства России, в ходе заседания межправсовета планируется рассмотреть проект стратегии развития ЕАЭС до 2025 года. Также стороны планируют обсудить вопросы регулирования интернет-торговли, маркировку отдельных видов товаров и формирование бюджета союза на 2021 год.

Отмечается, что планируется обсудить и санитарно-эпидемиологическую ситуацию в ЕАЭС.

Заседание станет 24-м по счёту с начала работы Евразийского экономического союза и пятым — в 2020 году.

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