Премьер-министр России прибыл в Ереван

Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Ереван, где 9 октября состоится заседание Евразийского межправительственного совета.

Об этом сообщило РИА Новости.

По данным правительства России, в ходе заседания межправсовета планируется рассмотреть проект стратегии развития ЕАЭС до 2025 года. Также стороны планируют обсудить вопросы регулирования интернет-торговли, маркировку отдельных видов товаров и формирование бюджета союза на 2021 год.

Отмечается, что планируется обсудить и санитарно-эпидемиологическую ситуацию в ЕАЭС.

Заседание станет 24-м по счёту с начала работы Евразийского экономического союза и пятым — в 2020 году.