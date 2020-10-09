ЦИК Киргизии предложила снизить избирательный порог в стране

Короткая ссылка
Члены Центральной избирательной комиссии Киргизии единогласно поддержали предложение главы ЦИК Нуржан Шайлдабековой о снижении 7%-ного избирательного порога перед повторными парламентскими выборами. Соответствующее предложение ЦИК направила в парламент.
ЦИК Киргизии предложила снизить избирательный порог в стране
  • РИА Новости
  • © Табылды Кадырбеков

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на члена ЦИК республики Гульнару Джурабаеву.

По её словам, в ходе совещания 8 октября члены комиссии обсуждали необходимость снижения избирательного порога, чтобы «не оставалось такого большого количества непредставленных в парламенте групп».

«Мы утвердили (инициативу. — RT) на совещании, и письмо направлено в парламент», — сказала она.

Ранее президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков и новый спикер парламента Мыктыбек Абдылдаев обсудили ситуацию в стране

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить