ЦИК Киргизии предложила снизить избирательный порог в стране
- РИА Новости
- © Табылды Кадырбеков
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на члена ЦИК республики Гульнару Джурабаеву.
По её словам, в ходе совещания 8 октября члены комиссии обсуждали необходимость снижения избирательного порога, чтобы «не оставалось такого большого количества непредставленных в парламенте групп».
«Мы утвердили (инициативу. — RT) на совещании, и письмо направлено в парламент», — сказала она.
Ранее президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков и новый спикер парламента Мыктыбек Абдылдаев обсудили ситуацию в стране.