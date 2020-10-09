ЦИК Киргизии предложила снизить избирательный порог в стране

Члены Центральной избирательной комиссии Киргизии единогласно поддержали предложение главы ЦИК Нуржан Шайлдабековой о снижении 7%-ного избирательного порога перед повторными парламентскими выборами. Соответствующее предложение ЦИК направила в парламент.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на члена ЦИК республики Гульнару Джурабаеву.

По её словам, в ходе совещания 8 октября члены комиссии обсуждали необходимость снижения избирательного порога, чтобы «не оставалось такого большого количества непредставленных в парламенте групп».

«Мы утвердили (инициативу. — RT) на совещании, и письмо направлено в парламент», — сказала она.

Ранее президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков и новый спикер парламента Мыктыбек Абдылдаев обсудили ситуацию в стране.