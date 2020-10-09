В МВД Киргизии не зафиксировали погромов и мародёрства прошедшей ночью

Прошедшая ночь в Бишкеке была спокойной, случаев мародёрства не зафиксировано. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления внутренних дел столицы.

«В Бишкеке обстановка спокойная, каких-либо фактов погромов и мародёрства зафиксировано не было», — приводит РИА Новости слова представителя ведомства. Отмечается, что правоохранительные органы и дружинники осуществляют контроль общественного порядка. «Все объекты частного предпринимательства и государственного имущества находятся под охраной. Важные стратегические объекты под полным контролем», — добавили в МВД. Ранее президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков не исключил ухода с поста после того, как республика «встанет на путь законности» и будут утверждены легитимные руководители исполнительной власти.