В Нур-Султане осудили атаки на казахстанские предприятия в Киргизии

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Министерство иностранных дел Казахстана выразило озабоченность в связи с попытками захвата в Киргизии предприятий, принадлежащих казахстанским инвесторам.
В Нур-Султане осудили атаки на казахстанские предприятия в Киргизии
  • Pixabay

Об этом информирует внешнеполитическое ведомство Казахстана.

«Выражаем серьёзную озабоченность в связи с нападениями и попытками захвата ряда предприятий, принадлежащих казахстанским инвесторам в Кыргызской Республике», — заявили в МИД.

Также в Нур-Султане заявили, что особую тревогу вызывают факты угроз физического насилия в адрес граждан Казахстана, работающих на этих предприятиях, и угрозы нанесения ущерба имуществу предприятий. 

В Казахстане призвали Киргизию «незамедлительно предпринять меры по обеспечению безопасности как граждан Казахстана, так и казахстанских компаний, находящихся на территории Кыргызстана».

Ранее в Госкомитете нацбезопасности Киргизии сообщили, что руководители силовых структур республики в ходе совещания приняли решение жёстко и оперативно пресекать попытки дестабилизации ситуации в республике.

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