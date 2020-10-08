В Нур-Султане осудили атаки на казахстанские предприятия в Киргизии

Министерство иностранных дел Казахстана выразило озабоченность в связи с попытками захвата в Киргизии предприятий, принадлежащих казахстанским инвесторам.

Об этом информирует внешнеполитическое ведомство Казахстана.

«Выражаем серьёзную озабоченность в связи с нападениями и попытками захвата ряда предприятий, принадлежащих казахстанским инвесторам в Кыргызской Республике», — заявили в МИД.

Также в Нур-Султане заявили, что особую тревогу вызывают факты угроз физического насилия в адрес граждан Казахстана, работающих на этих предприятиях, и угрозы нанесения ущерба имуществу предприятий.

В Казахстане призвали Киргизию «незамедлительно предпринять меры по обеспечению безопасности как граждан Казахстана, так и казахстанских компаний, находящихся на территории Кыргызстана».

Ранее в Госкомитете нацбезопасности Киргизии сообщили, что руководители силовых структур республики в ходе совещания приняли решение жёстко и оперативно пресекать попытки дестабилизации ситуации в республике.