В Нур-Султане осудили атаки на казахстанские предприятия в Киргизии
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Об этом информирует внешнеполитическое ведомство Казахстана.
«Выражаем серьёзную озабоченность в связи с нападениями и попытками захвата ряда предприятий, принадлежащих казахстанским инвесторам в Кыргызской Республике», — заявили в МИД.
Также в Нур-Султане заявили, что особую тревогу вызывают факты угроз физического насилия в адрес граждан Казахстана, работающих на этих предприятиях, и угрозы нанесения ущерба имуществу предприятий.
В Казахстане призвали Киргизию «незамедлительно предпринять меры по обеспечению безопасности как граждан Казахстана, так и казахстанских компаний, находящихся на территории Кыргызстана».
Ранее в Госкомитете нацбезопасности Киргизии сообщили, что руководители силовых структур республики в ходе совещания приняли решение жёстко и оперативно пресекать попытки дестабилизации ситуации в республике.