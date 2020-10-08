Дуров заявил о требовании Apple заблокировать три канала о Белоруссии

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Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что американская компания Apple потребовала заблокировать три Telegram-канала, касающихся ситуации в Белоруссии.
Дуров заявил о требовании Apple заблокировать три канала о Белоруссии
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По его словам, общее число подписчиков этих каналов составляет около 100 тыс. 

В своём канале Дуров заявил, что Apple беспокоит то, что «публикация личной информации сотрудников правоохранительных органов и пропагандистов может спровоцировать насилие». 

Также основатель мессенджера заявил, что хотел бы оставить эти каналы, но Apple «не предлагает особого выбора для таких приложений, как Telegram, в подобных ситуациях».

«К сожалению, я предполагаю, что эти каналы в конечном итоге будут заблокированы на iOS, но останутся доступными на других платформах», — написал Дуров.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии возбуждены уголовные дела против 19 граждан, которые распространяли в интернете данные о сотрудниках правоохранительных органов. 

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