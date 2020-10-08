Дуров заявил о требовании Apple заблокировать три канала о Белоруссии
- globallookpress.com
По его словам, общее число подписчиков этих каналов составляет около 100 тыс.
В своём канале Дуров заявил, что Apple беспокоит то, что «публикация личной информации сотрудников правоохранительных органов и пропагандистов может спровоцировать насилие».
Также основатель мессенджера заявил, что хотел бы оставить эти каналы, но Apple «не предлагает особого выбора для таких приложений, как Telegram, в подобных ситуациях».
«К сожалению, я предполагаю, что эти каналы в конечном итоге будут заблокированы на iOS, но останутся доступными на других платформах», — написал Дуров.
Ранее сообщалось, что в Белоруссии возбуждены уголовные дела против 19 граждан, которые распространяли в интернете данные о сотрудниках правоохранительных органов.