ООН выразила готовность помочь в стабилизации ситуации в Киргизии

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ООН готова оказать помощь в стабилизации общественно-политической ситуации в Киргизии.
ООН выразила готовность помочь в стабилизации ситуации в Киргизии
  • Reuters

Об этом заявил постоянный координатор системы ООН в Киргизии Озонниа Ожиело во время встречи с исполняющим обязанности главы Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) республики Омурбеком Суваналиевым.

«Ожиело выразил обеспокоенность ООН сложившейся ситуацией в Киргизии и готовность оказать необходимую помощь и поддержку республике для стабилизации общественно-политической обстановки», — приводит ТАСС сообщение ГКНБ.

Ранее правительство Киргизии поручило госорганам вести работу в обычном режиме и не покидать рабочие места.

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