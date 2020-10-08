ООН выразила готовность помочь в стабилизации ситуации в Киргизии

ООН готова оказать помощь в стабилизации общественно-политической ситуации в Киргизии.

Об этом заявил постоянный координатор системы ООН в Киргизии Озонниа Ожиело во время встречи с исполняющим обязанности главы Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) республики Омурбеком Суваналиевым.

«Ожиело выразил обеспокоенность ООН сложившейся ситуацией в Киргизии и готовность оказать необходимую помощь и поддержку республике для стабилизации общественно-политической обстановки», — приводит ТАСС сообщение ГКНБ.

Ранее правительство Киргизии поручило госорганам вести работу в обычном режиме и не покидать рабочие места.