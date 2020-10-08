Тихановская оценила включение в базу данных разыскиваемых лиц в России

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская прокомментировала в беседе с телеканалом «Белсат» включение информации о ней в базу данных разыскиваемых лиц МВД России.

«Надо, наверное, проверить почтовый ящик, я вообще не знала, что я в каком-то криминальном деле в Белоруссии и, тем более, в России. У меня был слишком насыщенный график, пока я такой новости не слышала», — сказала она.

Ранее стало известно, что Тихановскую объявили в розыск в России.

Основанием для розыска указано уголовное дело, однако номер статьи не конкретизирован.

В настоящее время в Белоруссии возбуждено и расследуется уголовное дело в связи с созданием координационного совета оппозиции.