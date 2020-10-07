В Молдавии зафиксирован антирекорд по числу новых случаев COVID-19

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За последние сутки в Молдавии зафиксировали 1062 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, что является наибольшим показателем с начала пандемии.
В Молдавии зафиксирован антирекорд по числу новых случаев COVID-19
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав страны.

Отмечается, что общее число инфицированных с начала пандемии составило 58 794.

Число летальных исходов в стране за сутки выросло на 17 и достигло 1406. 

В июне молдавский президент Игорь Додон принял решение привлечь военных к поддержанию порядка в стране из-за ситуации с коронавирусом.

В июле ФАН передавало, что заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ имени И.М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико назвал сложной ситуацию с COVID-19 в мире.

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