В Молдавии зафиксирован антирекорд по числу новых случаев COVID-19
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав страны.
Отмечается, что общее число инфицированных с начала пандемии составило 58 794.
Число летальных исходов в стране за сутки выросло на 17 и достигло 1406.
В июне молдавский президент Игорь Додон принял решение привлечь военных к поддержанию порядка в стране из-за ситуации с коронавирусом.
В июле ФАН передавало, что заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ имени И.М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико назвал сложной ситуацию с COVID-19 в мире.