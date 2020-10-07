Telegram-канал NEXTA выдал кадры Ruptly с протестов в Минске за свои

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Telegram-канал NEXTA опубликовал кадры с протестных акций в Минске, которые сняло агентство Ruptly, и пометил их своей вотермаркой.
Telegram-канал NEXTA выдал кадры Ruptly с протестов в Минске за свои
  • Reuters

Менеджер Ruptly попросил администраторов NEXTA удалить материал. В настоящее время пост всё ещё опубликован в Telegram-канале.

Через час после отправления каналу NEXTA этой просьбы менеджеру видеоагентства Ruptly начали приходить личные сообщения от неизвестных лиц.

4 октября в Минске прошла акция протеста, во время которой её участниками был повреждён водомёт, используемый милицией против протестующих.

Позднее в Белоруссии заявили о задержании пятерых участников акции, один из которых подозревается в повреждении водомёта.

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