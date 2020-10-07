Telegram-канал NEXTA выдал кадры Ruptly с протестов в Минске за свои
- Reuters
Менеджер Ruptly попросил администраторов NEXTA удалить материал. В настоящее время пост всё ещё опубликован в Telegram-канале.
Через час после отправления каналу NEXTA этой просьбы менеджеру видеоагентства Ruptly начали приходить личные сообщения от неизвестных лиц.
«Нехта» украл кадры минского протеста у Ruptly и опубликовал как свои https://t.co/XHH58NCgLOpic.twitter.com/RE66gzHgH4— RT на русском (@RT_russian) October 7, 2020
4 октября в Минске прошла акция протеста, во время которой её участниками был повреждён водомёт, используемый милицией против протестующих.
Позднее в Белоруссии заявили о задержании пятерых участников акции, один из которых подозревается в повреждении водомёта.