Эстония отзывает посла из Белоруссии для консультаций

Власти Эстонии приняли решение об отзыве для консультаций своего посла из Белоруссии. Об этом говорится в сообщении МИД республики.

В Эстонии заявили, что считают необоснованными «акции давления на Литву и Польшу со стороны Белоруссии».

«В знак протеста против предпринятых Белоруссией шагов мы решили вызвать из Минска своего посла в Таллин для консультаций», — заявили в МИД.

Ранее Латвия также объявила об отзыве посла из Белоруссии для консультаций.

5 октября глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что часть послов стран Евросоюза в Белоруссии отзываются на консультации.