Эстония отзывает посла из Белоруссии для консультаций
- Reuters
В Эстонии заявили, что считают необоснованными «акции давления на Литву и Польшу со стороны Белоруссии».
«В знак протеста против предпринятых Белоруссией шагов мы решили вызвать из Минска своего посла в Таллин для консультаций», — заявили в МИД.
Ранее Латвия также объявила об отзыве посла из Белоруссии для консультаций.
5 октября глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что часть послов стран Евросоюза в Белоруссии отзываются на консультации.