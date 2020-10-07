Эстония отзывает посла из Белоруссии для консультаций

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Власти Эстонии приняли решение об отзыве для консультаций своего посла из Белоруссии. Об этом говорится в сообщении МИД республики. 
Эстония отзывает посла из Белоруссии для консультаций
  • Reuters

В Эстонии заявили, что считают необоснованными «акции давления на Литву и Польшу со стороны Белоруссии».

«В знак протеста против предпринятых Белоруссией шагов мы решили вызвать из Минска своего посла в Таллин для консультаций», — заявили в МИД.

Ранее Латвия также объявила об отзыве посла из Белоруссии для консультаций.

5 октября глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что часть послов стран Евросоюза в Белоруссии отзываются на консультации.

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