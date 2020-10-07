В Грузии задержали двух чиновников по делу о границе с Азербайджаном

Генеральная прокуратура Грузии сообщила о задержании двух человек в рамках дела о демаркации границы с Азербайджаном.

Об этом заявил представитель ведомства в ходе брифинга.

«Задержан глава службы пограничных отношений департамента соседних стран МИД И.М. и главный инспектор департамента сухопутных границ МВД Н.И.», — цитирует его РИА Новости.

В июле 2019 года сообщалось, что на границе Грузии и Азербайджана произошло столкновение между местным населением и азербайджанскими пограничниками.

В Госпогранслужбе Азербайджана отметили, что пограничники двух стран провели встречу и обсудили меры, необходимые для предотвращения подобных ситуаций в будущем.