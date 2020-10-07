В Грузии задержали двух чиновников по делу о границе с Азербайджаном
- РИА Новости
Об этом заявил представитель ведомства в ходе брифинга.
«Задержан глава службы пограничных отношений департамента соседних стран МИД И.М. и главный инспектор департамента сухопутных границ МВД Н.И.», — цитирует его РИА Новости.
В июле 2019 года сообщалось, что на границе Грузии и Азербайджана произошло столкновение между местным населением и азербайджанскими пограничниками.
В Госпогранслужбе Азербайджана отметили, что пограничники двух стран провели встречу и обсудили меры, необходимые для предотвращения подобных ситуаций в будущем.