В МИД Грузии прокомментировали инцидент на границе с Азербайджаном, где произошло столкновение между местным населением и азербайджанскими пограничниками.

«Такие инциденты не соответствуют стратегическим партнёрским отношениям между нашими странами. Поэтому мы считаем, что должны быть своевременно продолжены заседания экспертных групп и комитетов по делимитации, к чему грузинская сторона выражает полную готовность», — говорится в сообщении ведомства.

Там также призвали общественность проявлять сдержанность и избегать провокаций, а также добавили, что обязательным условием успеха является содействие гражданам в мирной обстановке.

Ранее в Госпогранслужбе Азербайджана заявили, что группа граждан Грузии на служебной территории погранзаставы «Кешикчи гала» нарушила границу и напала на пограничников.

После этого посла Грузии в Баку Зураба Патарадзе вызвали в Министерство иностранных дел Азербайджана.