МИД России ответил на обвинения Грузии по Закавказью

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МИД России заявил, что обвинения Грузии в адрес России в подрыве процесса переговоров в несостоявшемся очередном раунде Женевских дискуссий по Закавказью являются безосновательными и политизированными.
МИД России ответил на обвинения Грузии по Закавказью
  • РИА Новости

Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

«С недоумением восприняли заявление МИД Грузии от 6 октября о якобы сорванном российскими представителями отложенном 51-м раунде Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье», — заявила она.

По её словам, в России считают безосновательными и политизированными обвинения в «подрыве всего мирного процесса».

Также она отметила, что решение воздержаться от проведения очного раунда дискуссий 6—7 октября было принято российской, абхазской и югоосетинской делегациями из-за сохраняющихся серьёзных ограничений и логистических проблем на фоне пандемии. 

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о намерении провести переговоры с лидерами Азербайджана и Армении.

Также она сообщила о готовности республики принять переговоры Минской группы ОБСЕ по ситуации в Нагорном Карабахе.

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