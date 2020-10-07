Президент Киргизии не покидал пределы республики

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Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков не покидал республику на фоне ситуации с протестами, он находится в Бишкеке.
Президент Киргизии не покидал пределы республики
  • Reuters
  • © Maxim Shemetov

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря лидера страны Толгонай Стамалиеву.

«Президент в настоящее время находится в Бишкеке, он не покидал пределы республики и города», — сообщила она.

Также она рассказала, что в соцсетях периодически появляется информация о том, что Жээнбеков уехал в «Казахстан, Россию, Узбекистан или город Ош», расположенный на юге Киргизии. Стамалиева отметила, что это «не соответствует действительности».

Ранее в Минздраве Киргизии заявили, что более 200 человек госпитализированы после произошедших в Бишкеке беспорядков.

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