Более 200 человек госпитализированы в Киргизии после беспорядков

В Киргизии более 200 человек были госпитализированы после произошедших в столице республики беспорядков. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения страны.

«218 пострадавших с различными травмами были госпитализированы. Семь из них находятся в тяжёлом состоянии в отделении реанимации», — цитирует ТАСС сообщение.

Уточняется, что один пострадавший скончался, это мужчина 2001 года рождения.

По данным ведомства, за время беспорядков за медицинской помощью обратились 768 человек, 550 из них были отправлены на амбулаторное лечение.

Ранее сообщалось, что в ходе столкновений в Бишкеке погиб один человек, более 500 пострадали.