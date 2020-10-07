Токаев подписал закон о запрете подарков госслужащим в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, предусматривающий запрет на дарение любых подарков государственным служащим. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

«Закон направлен на реализацию поручения главы государства об установлении строгой ответственности за провокационные действия должностных лиц, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность или досудебное расследование. Законом установлен полный запрет на подарки, материальное вознаграждение и предоставление услуг госслужащим и членам их семей за действия в пользу дарителя», — говорится в сообщении.

В соответствии с документом, антикоррупционное законодательство распространено на лиц, принимающих в субъектах квазигосударственного сектора ключевые решения по закупкам и реализации проектов, финансируемых из государственного бюджета.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил до конца года сократить государственный аппарат страны на 10%.