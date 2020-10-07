Посольство США в Киргизии призвало мирно урегулировать кризис в стране
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«США внимательно следят за событиями в Киргизской Республике. Мы просим все стороны воздерживаться от насилия и разрешить спор вокруг результатов выборов мирным путём», — указывается в сообщении.
Как заявили американские дипломаты, США поддерживают киргизский народ в определении путей дальнейшего развития республики.
Кроме того, подчёркивается, что происходящие в республике события являются отражением внутренних процессов, а не внешнего влияния.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию в Киргизии.
Центризбирком Киргизии признал недействительными итоги выборов в парламент.