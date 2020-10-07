Посольство США в Киргизии призвало мирно урегулировать кризис в стране

США призывают стороны, вовлечённые в политический кризис в Киргизии, воздержаться от насилия. Об этом говорится в сообщении посольства США в Бишкеке, опубликованном в Twitter.

«США внимательно следят за событиями в Киргизской Республике. Мы просим все стороны воздерживаться от насилия и разрешить спор вокруг результатов выборов мирным путём», — указывается в сообщении.

Как заявили американские дипломаты, США поддерживают киргизский народ в определении путей дальнейшего развития республики.

Кроме того, подчёркивается, что происходящие в республике события являются отражением внутренних процессов, а не внешнего влияния.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию в Киргизии.

Центризбирком Киргизии признал недействительными итоги выборов в парламент.