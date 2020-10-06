В Кремле прокомментировали ситуацию в Киргизии

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию в Киргизии.
В Кремле прокомментировали ситуацию в Киргизии
  • РИА Новости

«Мы, безусловно, обеспокоены этим, и мы надеемся, что все политические силы в Киргизии найдут в себе силы оставаться в конституционном поле и как можно скорее найдут решение той ситуации, которая там сложилась», — цитирует РИА Новости Пескова.

Ранее МИД России прокомментировал ситуацию в Киргизии.

Центризбирком Киргизии признал недействительными итоги выборов в парламент.

Также в Минздраве страны заявили, что число пострадавших на протестных акциях в Киргизии достигло 686.

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