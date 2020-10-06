МИД России прокомментировал ситуацию в Киргизии

Короткая ссылка
Российское Министерство иностранных дел прокомментировало ситуацию в Киргизии.
МИД России прокомментировал ситуацию в Киргизии
  • globallookpress.com

Соответствующее заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что 5 октября в Бишкеке «прошли митинги с требованием отмены результатов состоявшихся 4 октября парламентских выборов и проведения новых».

В сообщении МИД говорится, что «акция переросла в столкновения с правоохранительными органами, в результате чего были захвачены здания парламента и администрации президента, а также Госкомитета национальной безопасности».

«Россия заинтересована в обеспечении внутриполитической стабильности Киргизии — своего стратегического партнёра и союзника, безопасности и благополучия всего дружественного народа этой страны», — отметили в МИД.

В министерстве подчеркнули, что в складывающихся условиях «приоритетом должно оставаться поддержание условий для дальнейшего демократического развития Киргизской Республики в рамках её Конституции и законодательства».

В ведомстве выразили надежду «на скорейшее разрешение кризисной ситуации в правовом поле путём переговоров и без применения силы» и призвали все политические силы «в этот критический для республики момент проявить мудрость и ответственность в целях сохранения внутренней стабильности и безопасности».

Ранее сообщалось, что Центризбирком Киргизии признал недействительными итоги выборов в парламент.

Также в Минздраве страны заявили, что число пострадавших на протестных акциях в Киргизии достигло 686.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить