В Бишкеке назначили врио мэра
- РИА Новости
- © Sputnik / Табылды Кадырбеков
Сообщается, что такое решение принял координационный совет.
Ранее мэр города Азиз Суракматов подал в отставку. Также свои посты покинули спикер парламента Киргизии Дастанбек Джумабеков и премьер-министр Кубатбек Боронов.
В ночь на 6 октября в Бишкеке прошли массовые акции протеста после парламентских выборов. В результате столкновений пострадали почти 700 человек, один скончался.
ЦИК Киргизии объявила об отмене итогов выборов.