В Бишкеке назначили врио мэра

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Временно исполняющим обязанности мэра Бишкека назначен вице-мэр Алмаз Бакетаев, передаёт Sputnik Кыргызстан.
В Бишкеке назначили врио мэра
  • РИА Новости
  • © Sputnik / Табылды Кадырбеков

Сообщается, что такое решение принял координационный совет.

Ранее мэр города Азиз Суракматов подал в отставку. Также свои посты покинули спикер парламента Киргизии Дастанбек Джумабеков и премьер-министр Кубатбек Боронов.

В ночь на 6 октября в Бишкеке прошли массовые акции протеста после парламентских выборов. В результате столкновений пострадали почти 700 человек, один скончался.

ЦИК Киргизии объявила об отмене итогов выборов.

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